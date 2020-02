Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia tradita? Il fidanzato infuriato dopo la macchina della verità: «Buffonata, tutte stron***e»

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip 2020 Antonella Elia è stata informata dalla collega coinquilina Adriana Volpe di alcune foto che vedevano il fidanzato Pietro Delle Piane assieme alla sua ex Fiore Argento, sorella di Asia. A “Live Non è la D’Urso” l’attore si è sottoposto alla prova della macchina della verità.

Pietro, fra gli attacchi degli ospiti, ha subito fatto sapere di non aver tradito Antonella, che Fiore è stato un suo flirt ed è un’amica che frequenta anche per motivi di lavoro. La D’Urso ha mandato in onda un video che lo vedeva in un bar assieme alla ex: “Avevo un appuntamento – ha spiegato - abbiamo parlato del papà (Dario Argento), poi abbiamo parlato del mio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della sera prima e lei si è congratulata”.

Delle Piane poi si è sottoposto alla macchina della verità. I risultati non sono stati confortanti: ha baciato la sua ex Fiore e ha tradito in passato la fidanzata Antonella Elia. Pietro poco contento ha fatto intendere che i risultati potessero essere in qualche modo manipolati, poi ha chiesto un bicchier d’acqua: “Sono venuto per sfatare tutto, quando la vedrò giurerò su mio figlio di non averla tradita”.

Il test viene ripetuto precisando “Bacio sulla bocca con la lingua” ma l’esito non è cambiato: “Ho sbagliato a venire - ha esclamato - mi dispiace. E’ una buffonata. Ripeto, mi dispiace. E’ tutto manipolato, Antonella lo sa. Non si fa Barbara. Rifacciamo la macchina e porto io il perito, perché di lui non mi fido. E’ finita così e domani al GfVip glielo fanno vedere. E’ tutto una stronzat*, le cose che ho dischiarato sono vere e sono uscite false”.

