Gf Vip, fuorionda durante la finale. Signorini e Pupo non si accorgono di essere ripresi: il gesto che spiazza tutti

Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , fuorionda durante la finale. Alfonso Signorini e Pupo non si accorgono di essere ripresi: il gesto che spiazza tutti. Ieri sera si è svolta la finale del Grande Fratello Vip, che si è conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto . Ma durante la serata sarebbe accaduto qualcosa che ha attirato l'attenzione dei telespettatori.

Al ritorno da un blocco pubblicitario, Alfonso Signorini e Pupo non si sarebbero accorti di essere in onda. I due infatti non sarebbero stati in postazione, ma a quattro zampe sul pavimento a cercare le perline del braccialetto di Signorini, che si era rotto durante la pubblicità. Pupo ci scherza su: «Ho sentito quel rumore improvviso di palline che cadevano, ho pensato ti fosse caduta la dentiera». Replica tra le risate il conduttore: «Ma quale dentiera, questa me la segno». A questo punto, gli autori li avvertono di essere in onda e Signorini esclama: «Ma come siamo in onda? Io stavo cercando le palline del mio rosario tibetano». E tutto finisce in una risata.

Secondo alcuni utenti di Twitter, durante il fuorionda Pupo si sarebbe avvicinato a Signorini per porgergli le palline raccolte. «Attenzione alla distanza di sicurezza», scrivono alcuni follower. In ogni caso, durante lo show il conduttore e l'opioninista hanno mantenuto tutta la sera la giusta distanza e anche la premiazione di Paola Di Benedetto è avvenuta in completa sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 10 Aprile, 11:38

