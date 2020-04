Grande Fratello Vip, la finale: vince Paola Di Benedetto e dona tutto il Montepremi alla Protezione Civile

Grande Fratello Vip, la finale: vince Paola Di Benedetto che dona tutti 100mila euro del montepremi in beneficenza. Grande gesto dell'ex madre Natura che vince la quarta edizione del Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini, la prima senza il pubblico in studio. Il montepremi sarà dunque interamente devoluto alla Protezione Civile per l'emergenza coronavirus. Paolo Ciavarro secondo classificato, nulla da fare per Patrick Ray Pugliese, il favorito di questa edizione, che si deve accontentare del quarto posto. Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto della finale.

Leggi anche > Matilde Brandi, morto il padre Pietro: «Hai lottato come un guerriero». Il lutto in isolamento per coronavirus

Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Sossio Aruta in diretta ma sbaglia tutto





GRANDE FRATELLO VIP LA CRONACA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

01.37 La quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020, termina qui. Grazie per essere stati con noi.

01.30 Vince Paola Di Benedetto, il montepremi di 100mila euro per volere di Madre natura andrà interamente in beneficenza

01.24 Alfonso Signorini ringrazia il pubblico e tutto il mondo del Grande Fratello Vip: «Ho cercato di fare del mio meglio. Ringrazio tutti voi per avermi seguito puntata dopo puntata. Di Fronte alle difficoltà ho tirato fuori la mia indole da montanaro, questo GF è stato come scalare l'Everest. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi perchè se io sono qui è perchè è stata una sua idea, spero non se ne sia mai pentito. Un grazie agli autori che mi sono nel cuore e credo di non perderli per la strada. Un grazie speciale a Pupo e Wanda»

01.20 Prima della proclamazione Paolo e Paola devono spegnere le luci della casa. La proclamazione avverrà all'esterno della casa

01.17 In studio Sossio Aruta. Zequila: «Sai perchè sono felice? Avevo detto che se Sossio vinceva mi ritiravo e quindi ora posso ritornare»

01.08 Si apre l'ultimo televoto

01.05 Stop al televoto. Tra Paola, Sossio e Paolo ad essere eliminato è Sossio.

01.00 Patrick in studio «Sono stato benissimo... ritenteremo altre volte»

00.56 Si apre un nuovo televoto flash tra Paola Di Benedetto, Sossio e Paolo Ciavarro . Il meno votato verrà eliminato.

Leggi anche > Grande fratello Vip: Patrick eliminato a sorpresa, Paola Di Benedetto in finale

00.51 Chiuso televoto flash. A sorpresa vince Paola Di Benedetto. Patrick eliminato

00.46 In studio Aristide. Best of per lui.

00.42 Ultima sorpresa anche per Patrick, a scrivergli una dolcissima lettera è il figlio Leone e poi il padre.

00.33 Sorpresa per Paola Di Benedetto, prima il fratello poi un video del suo fidanzato Federico.

Leggi anche > Grande Fratello Vip: Aristide eliminato, Paolo Ciavarro in finale

00.31 Ultima sfida è tra Patrick e Paola di Benedetto

00.26 Chiuso il televoto flash. Aristide eliminato. Ciavarro secondo finalista con Sossio

00.20 Signorini chiede a Zequila se è felice dell'eliminazione di Antonella Elia «Sono così felice che non riesco a parlare», e su Licia Antonella sentenzia: «mi fa pena, nella casa era invisibile», la Nunez le dice di stare zitta ma la Elia non si lascia mettere i piedi in testa: «Licia guarda che io mi alzo e vengo lì a strapparti i capelli»

00.14 In studio arriva Antonella Elia «Questo Gf senza di te non sarebbe stato lo stesso», le dice Signorini. Best of per lei

00.11 Al telefono per Aristide c'è la mamma Emilia.

00.05 Tocca anche ad Aristide ricevere una sorpresa: una lettera di due sue care amiche «per me sono come delle figlie».

23.53 Nuova sorpresa per Paolo che rientra in casa e c'è un video di Clizia.

23.48 Sopresa per Paolo Ciavarro, fuori la casa c'è il padre, non si possono abbracciare «Ma davvero è così?». Padre e figlio sono davvero uno spettacolo per gli occhi delle telespettatrici.

23.39 Nuova sfida dei blocchi e nuovo televoto flash. Paolo Ciavarro pesca il blocco bianco e sceglie di andare in sfida con Aristide

Leggi anche > Grande Fratello Vip: Antonella Elia eliminata in finale

23.34 Chiuso il televoto Flash: Antonella Elia Eliminata. Sossio Aruta finisce tra i primi tre finalisti

23.20 Andrea Denver entra nello studio di Cinecittà, invece del pubblico ci sono tanti palloncini. Sorpresa per lui in collegamento c'è Adriana: «Bellissima come sempre, lei è lo strappo alla regola, farei la quarantena con Adriana»

23.12 Altra sorpresa in collegamento c'è Ursula, Sossio conferma di volerla sposare.

22.12 sorpresa anche per Sossio c'è una lettera dei sui figli. Sossio in lacrime: «Zequila si deve vergognare per aver provato a mettermi contro i miei figli, lui non ha figli e non le sa certe cose». Signorini lo riprende «Sossio sei un grande padre ma te lo dico come un fratello non dire mai ad una persona non parlare perchè non hai figli. Non sai cosa c'è dietro ad una persona che non è genitore, c'è il dolore. Te lo dice uno che i figli li avrebbe voluti avere e non ha potuto».

23.08 Nuovo collegamento con Wanda Nara per vedere anche il marito Mauro Icardi.

23.00 Signorini chiama Antonella Elia per parlare del suo fidanzato Pietro «rivederlo mi fa un po' paura». Al di là del vetro c'è il fidanzato «Sono passati tanti giorni Pietro, non lo so se voglio farmi cospargere di miele. Stasera parliamo, ricorteggiami», «certo, mi eccita tutto questo», risponde Pietro. «Quando esci di qua stacchiamo i telefoni e stanotte ci diamo delle spiegazioni» le propone il fidanzato.

22.50 In collegamento c'è Wanda Nara

22.46 Antonella Elia sfida Sossio al televoto flash

22.45 Antonella Elia prende il blocco bianco, deve scegliere il concorrente da sfidare al telvoto flash

22.41 Tutti i finalisti nella sala super led. Il vip che prenderà il blocchetto con il fondo bianco avrà un privilegio importante, può scegliere l'avversario da sfidare al televoto.

22.35 Ora è davvero tutti contro tutti. Ma prim clip riussuntiva di tutti i protagonisti, dall'ingresso nella casa l'8 gennaio ad oggi.

22.32 Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Sossio Aruta, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese sono i sei finalisti

22.31 Il sesto e ultimo finalista del Grande Fratello Vip 4 è Antonella Elia. Denver eliminato.

22.27 E' ora del verdetto. Il quinto finalista è Patrick. Ma per Antonella e Denver non è ancora finita

22.17 Alfonso Signorini ricorda le norme da seguire per l'emergenza coronavirus

22.15 Anche Licia prova a provocare Sossio con accuse omofobe chiamando in causa anche Signorini che smorza tutto subito «Che io sia omosessuale non ne ho mai fatto mistero, e Licia non capisco questa tua polemica se Sossio avesse detto a me di avere dietro il pubblico omosessuale a supporto, per me sarebbe un fiore all'occhiello »

22.11 Zequila in collegamento provoca Sossio, non solo gli ricorda la sualifica quando era calciatore, ma soprattutto gli dice: «Ti auguro di vincere perchè così puoi pagare gli alimenti alla tua ex moglie». Provocazione davvero fuori luogo, visto che è una storia passata, Zequila ritratta: «Io ho letto una notizia del 2017»

22.05 Si torna alla gara, ma prima c'è una clip riepilogativa dell'ultima settimana. I Vipponi si sono davvero divertiti

21.56 I ragazzi vedono il filmato di Iacopo, il ragazzo che ha suonato Ennio Morricone con la sua chitarra in una Roma deserta «ci hai ricordato che non dobbiamo mai smettere di emozionarci». Signorini ricorda che metà del montepremi andrà in beneficenza.

21.57 Signorini invita i ragazzi della casa ad abbracciarsi: «Approfittate di questi momenti, perchè quelle braccia che si intrecciano vi mancheranno. Siete gli unici in Italia che possono farlo. Portatevi a casa il ricordo di questo calore»

21.55 Tutti i concorrenti eliminati di questa quarta edizione sono in collegamento

21.53 Alfonso Signorini è in studio da Milano con lui Pupo. In collegamento da Roma invece ci sono: Antonio Zequila e Licia Nunez. Zequila fa gli auguri a Signorini per il compleanno.

21.51 «Buonasera vipponi», ultimo saluto di Alfonso Signorini che fa ascoltare ai ragazzi della casa il saluto virtuale del pubblico da casa.

21.47 Sigla, ci siamo! Clip introduttiva con le emozioni dei finalisti.

21.44 Dopo tre mesi è arrivata la finale del Grande Fratello Vip 2020. Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta sono già in finale, mentre Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese sono al televoto.

21.41 Finita Striscia la Notizia.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, la finale: testa a testa tra Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro



Al momento, nella casa del Grande Fratello Vip sono rimasti in 7: Antonella Elia, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese - tutti e tre al televoto per guadagnare gli ultimi due posti da finalisti - Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (già decretati finalisti nelle scorse puntate). E Antonella Elia piange per Aristide

Solo uno tra loro si aggiudicherà il montepremi in palio di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficienza. L’edizione che sta per concludersi - in onda nell’anno del ventennale del format “Big Brother” (che ha debuttato in Olanda nel 1999) – è stata unica sotto tanti punti di vista. È la versione celebrity più lunga di sempre (20 puntate in onda dall’8 gennaio all’8 aprile 2020) e quella con più concorrenti (29 in tutto).

Ultimo aggiornamento: 9 Aprile, 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA