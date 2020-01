Franco Ciani morto suicida. L'ex marito di Anna Oxa oppresso dai debiti, si è ucciso con un sacchetto di plastica

Grave lutto per la musica italiana: Franco Ciani, musicista, cantante e produttore ed ex marito della star degli anni ’90 Anna Oxa, è morto suicida in un hotel di Fidenza, in Emilia Romagna. È successo venerdì mattina: Ciani si sarebbe tolto la vita soffocandosi con un sacchetto di plastica, dopo aver cambiato la sua foto profilo di Whatsapp sostituendola con quella di un angelo.

Leggi anche > Franco Ciani suicida, il post della moglie ex pornostar: «Sarà durissima...»



Secondo quanto afferma il Corriere della Sera Ciani, autore di grandi successi come Ti lascerò (che vinse Sanremo nell’89, interpretata dalla stessa Oxa e da Fausto Leali) e Tutti i brividi del mondo, era oberato dai debiti: la Siae gli aveva pignorato i diritti sulle sue canzoni di successo, e un suo nuovo pezzo, che doveva essere cantato da Roberta Faccani (ex Matia Bazar) non era stato accettato al Festival.

Leggi anche > Luca Zingaretti, incidente in scooter a Roma: investito da un'auto in centro. Paura per Montalbano

La morte di Ciani sarebbe avvenuta nella serata di giovedì, ma il suo corpo è stato ritrovato dalla cameriera la mattina successiva: invano la donna ha bussato alla porta dell’albergo, che ha poi aperto trovando il cadavere. Franco Ciani aveva 62 anni: sposato dall’82 con Anna Oxa, dopo il divorzio non aveva più rapporti con lei da tempo.

Ultimo aggiornamento: 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA