Francesca Ferragni sposa oggi Ricky, nozze blindate per la sorella di Chiara in Emilia Romagna: le (assurde) regole per gli ospiti, l'abito e la location

Domani, sabato 9 settembre 2023, la sorella di Chiara Ferragni sposerà il suo Ricky. E sarà un matrimonio blindato quello di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. Nella splendida cornice del Castello di Rivalta, in Emilia Romagna, la 34enne dirà Sì al papà del suo primo figlio Edoardo. Pare però che per le nozze agli invitati siano state imposte rigide regole per far si che il matrimonio sia riservato più che mai. A condividere in anteprima delle succolenti indiscrezioni è su Instagram Deianira Marzano. L'esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da un utente, certo la notizia va presa con le pinze ma pare proprio che Francesca voglia pronunciare il suo Yes I Do lontano dalle luci dei riflettori.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, le nozze blindate

Sembra che Francesca Ferragni abbia già fatto firmare ai suoi ospiti dei documenti in cui questi accettato il divieto di pubblicare foto e video dell'evento.

Inoltre pare che la 34enne abbia fatto già «oscurare le finestre» della location.

E come se non bastasse gli invitati saranno segnalati tramite un «bollino rosso» che dovranno avere sulla mano. «Ho sentito persone lamentarsi», racconta l'utente.

L'abito e la location

Ovviamente queste segnalazioni sono da prendere come tali e non come verità assoluta ma se così fosse non stupirebbe che la sorella di Chiara Ferragni voglia vivere il suo giorno lontano dai lustrini dello spettacolo. D'altronde ci sono già Chiara e Valentina a rendere pubblica qualsiasi loro mossa, tre influencer forse in effetti in famiglia sarebbero troppe. Qualche notizia ufficiosa comunque è già trapelata.

La sorella di Chiara indosserà un abito da sposa, di cui come da tradizione non si sa nulla, di Atelier Emé. Si sa inoltre che Francesca ha scelto l’abito insieme alla mamma Marina Di Guardo e alla sorella Valentina Ferragni. La sposa ha condiviso sui social una serie di scatti in cui indossava tantissimi abiti (uno diverso dall'altro). Chissà se tra quelli ci sarà quello scelto. A Sposi Magazine disse: «Mi immaginavo con un abito più semplice, invece ne ho scelto uno molto più romantico e più elaborato di quanto pensassi». Stessa scelta per le altre due damigelle, Simona e Fiorella, per le testimoni Erlinda e Benedetta, per le amiche strette Magda e Alessandra e per la mamma e la sorella dello sposo. Ricky invece indosserà creazioni firmate Luigi Bianchi Su Misura. Stesso brand per il papà di lui, Luciano, il fratello, Stefano e il primogenito di Riccardo e Francesca, Edoardo.

Le damigelle

Ci saranno 4 damigelle: le sorelle Chiara e Valentina e le sue due migliori amiche Fiorella e Simona. Anche loro indosseranno degli abiti da cerimonia di Atelier Emé. Il matrimonio di Francesca Ferragni e Ricky è stato organizzato dalla Wedding Planner Ilaria Badalotti di Le Mille e una Nozze. Non ci resta quindi che attendere domani.

Gli inviti

La prima a condividere sui social l'invito che Francesca ferragni e Ricky hanno mandato agli ospiti è stata la sorella della 34enne. Si tratta di un invito dipinto a mano molto elegante con il piccolo Edoardo seduto su un divano antico circondato da girasoli.