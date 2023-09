La casula è animalier, e il vescovo diventa un meme

L'abito talare? Leopardato. E basta poco perché l'arcivescovo Nicola Girasoli diventi un meme sui social. All'inizio di settembre, infatti, il vescovo e nunzio apostolico in Slovacchia ha celebrato una messa a Ruvo di Puglia in onore dei 40 anni di sacerdozio del parroco. In quell'occasione, ha utilizzato un paramento liturgico in versione animalier, a dir poco originale, che ha fatto storcere il naso ad alcuni parrocchiani, mentre altri ne hanno apprezzato la modernità.

Vescovo in abito leopardato: le foto diventano meme

Le fotografie della celebrazione sono state postate sul profilo gestito dai parrocchiani e la casula animalier, che sarebbe sicuramente piaciuta a qualche stilista all'avanguardia, ha scatenato discussioni e l'immancabile ironia.

Insomma, in poche ore il vescovo e il suo abito si sono trovati al centro delle polemiche, tant'è che le foto sono state subito rimosse. Ma, si sa, il web non perdona e i più accorti avevano già salvato gli scatti, trasformandoli in altrettanti meme.

La spiegazione

Ma se è vero che la "malizia" è negli occhi di chi guarda, ecco pronta la spiegazione di quell'abito talare così originale. E la moda, c'era da scommetterci, non c'entra nulla.

"In riferimento alle foto pubblicate su questo profilo in data 7 settembre 2023 - si legge sul profilo Facebook Cattedrale Ruvo, gestito dai fedeli - si precisa che la casula indossata per la celebrazione, fa parte della espressione locale della liturgia ufficiale dei popoli poveri africani di cui il Celebrante si è sempre interessato con passione nel suo mandato pastorale. Tale casula è stata indossata per ringraziare il Signore in merito alla costruzione di una casa per i più bisognosi di quei territori".