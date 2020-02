La luce di 168mila Swarovski cuciti a mano nel Salento: ecco l'abito degli Oscar che ha conquistato Hollywood

Ultimo aggiornamento: 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il festival di Sanremo, dove la tutina nude look di Achille Lauro ha tenuto banco per tutta la prima serata e oltre, anche la cerimonia degli Oscar 2020 strizza l'occhio al Salento . Perché l'abito tempestato di Swarovski indossato dall'attrice Janelle Monàe è stato realizzato proprio nel tacco di Puglia, nella provincia di Lecce.A confezionare la tutina del cantante più amato e criticato del festival, sono state le aziende Barbetta srl con sede a Nardò e Gda di Galatina. All'abito da sogno approdato a Hollywood e firmato da Ralph Lauren, ci hanno pensato invece solo gli artigiani di Gda, che hanno cucito a mano i 168mila Swarovski necessari a ricoprire completamente la stoffa. Il gruppo galatinese di Pierluigi Gaballo - del quale fa parte anche Officina Tessile - ha già vestito Lady Gaga e Nicole Kidman, Billie Eilish e Lizzo, in occasione degli ultimi Grammy Awards.Monáe, che quell'abito delle stelle lo ha indossato, è stata ed è musicista, cantautrice, attrice, doppiatrice e modella statunitense. A Los Angeles e sul red carpet rappresentava la pellicola “Harriet”, di Kasi Lemmons, sulla vita di Harriet Tubman, attivista per l'abolizione della schiavitù. L'opera era candidata a due premi Oscar.