Federico Fashion Style si confessa a Belve: «Mia moglie ha sempre saputo che ero gay. Forse stava bene anche a lei»

Federico Fashion Style si confessa a Belve. Il parrucchiere dei vip più famoso dei social, dopo 17 anni insieme alla moglie Letizia Porcu, ha fatto coming out. Ospite da Francesca Fagnani racconta quel percorso e il rapporto con la figlia Sophie Maelle, nata con l'inseminazione assistita. Federico sui social ha sempre elogiato la compagna definendola come "una mamma e una compagna speciale" e negli anni sono apparsi sempre molto uniti. Anche l'annuncio della separazione tra i due è arrivato via social.

Il coming out

«Credo che Letizia abbia sempre saputo che fossi omosessuale. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… ma magari forse stava bene anche a lei». Federico Lauri ha sempre sottolineato che il sentimento provato per l'ex compagna per anni è stato reale e la sua relazione non è stata frutto della finzione.

La scoperta dell'omosessualità

«Omossessuali ci si nasce - dice - forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi».

L'obesità

Il parrucchiere ha sofferto di disturbi alimentari durante l’adolescenza: «Pesavo circa 110 kg.

La figlia

Sul rapporto sofferto e complicato con sua figlia racconta: «Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco». E alla domanda della Fagnani su che tipo di padre è per sua figlia, Federico racconta: «Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei».