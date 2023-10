Fabrizio Corona a Domenica In, chi è l'ex “Re dei paparazzi”? La malattia del figlio, la fidanzata e il presunto "matrimonio" con Giacomo Urtis

Dopo l'intervista a Belve (di cui ancora si parla), Fabrizio Corona torna in tv per «togliersi qualche sassolino». Oggi l'ex re dei paparazzi sarà ospite di Mara Venier, alle 14 a Domenica In. Contattato telefonicamente dalla padrona di casa di Rai1, il «Dio» (così si è definito dalla Fagnani) ha accettato l'invito e si presume tornerà a parlare della malattia del figlio Carlos Maria e delle accuse dell'ex moglie Nina Moric. Ma vediamo insieme chi è Fabrizio Corona