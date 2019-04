Belen ufficializza il ritorno con Stefano De Martino: «Che tu rimanga per sempre»

Belen e Belen Rodriguez esce allo scoperto, ufficializzando il ritorno di fiamma con Stefano De Martino , con questa dichiarazione postata accanto ad una foto che la ritrae abbracciata su una terrazza a Stefano De Martino . Stefano De Martino , il ritorno dell'amore affidato a un post social. «Que te quedes un rato o mejor para siempre». Ovvero: «Che tu rimanga per un pò o meglio per sempre». Dopo settimane di voci, indiscrezioni, foto rubate,esce allo scoperto, ufficializzando il ritorno di fiamma con, con questa dichiarazione postata accanto ad una foto che la ritrae abbracciata su una terrazza a

© RIPRODUZIONE RISERVATA