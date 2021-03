Barbara D'Urso , telefonata inaspettata in diretta a Pomeriggio 5. Lei resta senza parole: «Davvero?». Oggi, nel contenitore di Canale 5 si è parlato della storia di nonno Vittorio, un signore di 93 anni, da poco rimasto vedovo dopo una vinta intera passata accanto all'amata moglie.

Per tirarlo su, i figli gli hanno regalato due papere che vivevano nel giardino di nonno Vittorio. Il nonnino si era affezionato molto alle paperelle, che guardava spesso dalla finestra. Poi è accaduto l'incredibile. Nella notte, qualcuno ha rubato i due animali, spezzando il cuore dell'anziano. Le nipoti di nonno Vittorio hanno lanciato un appello da Pomeriggio 5 per riavere indietro le paperelle. «Altrimenti - hanno detto - gliele ricompriamo».

Ma alla fine del programma arriva una telefonata inaspettata. È Barbara D'Urso a comunicarlo ai telespettatori al rientro dalla pubblicità. «Al Bano - spiega la conduttrice - stava guardando Pomeriggio 5 e ha deciso di regalare due papere a nonno Vittorio. Sono felice, non me l'aspettavo...». E sui social è tripudio per il tenero regalo a nonno Vittorio.