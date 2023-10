Al Bano diventa nonno per la quarta volta: «Sarà un maschietto e nascerà a gennaio. Non vedo l'ora di cantargli la ninna nanna».

Al Bano Carrisi diventerà nonno per la quarta volta. Questa volta tocca a Romina junior renderlo felice dopo i primi tre nipotini ricevuti in dono da Cristel. «Credo che i nipoti siano un miracolo della vita, il fine ultimo di un essere umano. Ho detto al Buon Dio - racconta al settimanale Di Più - di aspettare a chiamarmi Lassù, che ho ancora tanto da fare. Ma sapere che lascerò qui i miei nipoti mi regala una grande serenità. Le mie impronte continueranno ancora a rimanere impresse qui sulla Terra».

Al Bano diventa nonno

«Non vedo l’ora di cantargli la ninna nanna, e di fargli conoscere le sue radici, in Puglia.

Perché in fondo, i nipoti, sono anche un po’ figli tuoi, sangue del tuo sangue»

Parole dolci, piene di tenerezza quello del Leone di Cellino San Marco. «Quando mia figlia Romina me l’ha detto le ho fatto una battuta in pugliese, lei dice che è irripetibile, ma giuro che non ricordo quale fosse. Poi ho aggiunto che non vedevo l’ora di stringere tra le braccia anche la sua creatura». E Al Bano sa tutto, anche quando arriverà: il prossimo 14 gennaio.

Il cantante pugliese è un nonno presente nonostante la distanza da Cristal che vive con il marito in Croazia. «Ogni mese cerco di fare almeno tre visite ai nipotini. Dopodiché, ogni giorno, mia figlia mi tiene aggiornato con video, fotografie, vocali, messaggi, videochiamate. So tutto dei miei nipoti, non mi sfugge assolutamente niente. Come crescono, quanto mangiano, se hanno il raffreddore».

I nipoti

Al settimanale Di Più, Al Bano nega di avere una preferenza tra Kay Tyrone, nato nel 2018 e le due femminucce: Cassia Ylenia, nata nel 2019, e Rio Ines, nata nel 2021 ma «ammetto che mentre i primi due nipoti, quelli più grandi per intenderci, sono più timidoni, la piccolina di casa, invece, è un fiume in piena. Ogni volta che vado a trovarli, e lei mi vede da lontano, comincia a correre felice e poi mi abbraccia stretto stretto...».

Quando fa il nonno Al Bano si ispira a sua volta a nonno Alfonso, «che era il padre di mia madre. Un uomo tutto d’un pezzo, un gran lavoratore, un uomo di poche parole che sapeva però parlare al cuore con lo sguardo, il sorriso, e i suoi lunghi silenzi».

L'ultima battuta a Di Più è dedicata a Romina junior. Una breve risposta all'intervista fatta precedentemente a Verissimo dove la futura mamma ha parlato della separazione dei suoi genitori e ha detto suo padre Al Bano che avrebbe potuto far di più per evitare certi dolori: «Guardi, le dico che l’intervista di mia figlia io non l’ho vista. Quello che posso dire al riguardo è che non sono stato io ad andarmene. E comunque ora pensiamo al futuro».