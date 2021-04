Sparatoria nel Foggiano. Un uomo è stato ferito di striscio, pare da una scheggia di un proiettile durante una sparatoria avvenuta nel pomeriggio in via Lecce a San Severo. Sul posto stanno operando i poliziotti che stanno cercando di ricostruire la dinamica della sparatoria che - da prime informazioni trapelate - sembra essere avvenuta in ambito familiare.