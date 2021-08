Omicidio a San Severo, arrestato il fratello della vittima

Stava applicando una targa bulgara su un'auto rubata, ma è stato scoperto e arrestato. Dovrà rispondere di riciclaggio Antonio Bonaventura, fratello di Luigi Ermanno Bonaventura, il 32enne pregiudicato e commerciante d'auto vittima di un omicidio il pomeriggio dello scorso 14 agosto nelle vicinanze di un autolavaggio a San Severo provincia di Foggia. Nell'agguato furono colpiti di striscio un dipendente dell'autolavaggio e un ragazzino di 12 anni.

L'arresto dell'uomo

Bonaventura è stato arrestato per riciclaggio dalla Polizia che lo ha sorpreso mentre applicava una targa bulgara su un'Alfa Romeo Stelvio. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l'autovettura era stata rubata pochi giorni fa, mentre la perquisizione del mezzo ha consentito di recuperare la targa originale, accartocciata e già manipolata al fine di far apparire la lettera «F» come lettera «E».