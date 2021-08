San Severo, agguato mortale: pregiudicato ucciso a colpi di pistola. Ferito un ragazzino di 12 anni

Spari da un'auto in corsa: è morto così Luigi Ermanno Bonaventura, 32 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'agguato omicida è avvenuto nel pomeriggio a San Severo, provincia di Foggia. Secondo quanto accertato dagli investigatori la vittima si trovava vicino a un autolavaggio in via Leone Miucci, quando è stato avvicinato da una vettura che non si è fermata e dalla quale sono stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco. Bonaventura è stato colpito più volte e nonostante la corsa in ambulanza, è morto all'arrivo in ospedale.

APPROFONDIMENTI GROTTAGLIE Rapina al portavalori nel Tarantino: fuga con bottino da 100mila euro IL CASO Sparatoria e regolamento di conti in via Dante a Taranto: a un mese... L'AGGUATO Taranto, ucciso a colpi di pistola: 21enne ferito al petto, muore...

Altre due persone che si trovavano all'autolavaggio sono rimaste ferite: si tratta di un giovane di 27 anni e di un ragazzino di 12. Per entrambi, fortunatamente, solo ferite lievi.

Leggi anche:

Colpi di pistola in pieno centro a Margherita di Savoia: ucciso pregiudicato 26enne

Agguato a colpi di pistola davanti al commissariato di Polizia