Capitale italiana della cultura, Lucera l'unica pugliese in corsa

In questi giorni spicca il nome della città di Lucera, in provincia di Foggia. Al momento, l'unica città pugliese in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2026. Per il sindaco Giuseppe Pitta si tratta di «un risultato importante, frutto della decisione dell'area interna dei comuni dei monti dauni meridionali di ritirare la candidatura e far convergere tutte le forze sulla cittadina di Lucera in modo da dare ulteriore forza alla nostra. Sono grato all'unione dei monti dauni per questa decisione».

La tappa successiva sarà quella della presentazione del report definitivo del progetto culturale per l'annualità 2026.

La presentazione si terrà a Roma il 27 settembre per poi essere valutata a dicembre, data cruciale, entro la quale verrà annunciata la città vincitrice. «Sono soddisfatto - evidenzia Pitta - che Lucera rappresenti non solo la provincia di Foggia ma l'intera Puglia. Abbiamo riscontrato la vicinanza della regione Puglia, dell'università di Foggia e della provincia. È una grande ed importante sfida. La Regione ha stabilito che nel caso in cui Lucera dovesse comunque arrivare in finale avrà un ulteriore premio, ovvero quello di capitale regionale della cultura 2025, propedeutico alle attività che porteranno alla proclamazione della vincitrice del 2026»