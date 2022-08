Ex Ilva: dal decreto Aiuti bis fino a un miliardo per salvare l'azienda

Per salvare l'ex Ilva viene autorizzata la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale fino a un miliardo di euro. Lo prevede una nuova bozza, ancora soggetta a modifiche, del decreto aiuti bis.

Le misure di sostegno

Nell'articolo contenente misure urgenti per il sostegno alla siderurgia, non si fa esplicito riferimento all'Ilva, ma si autorizza Invitalia a «sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi» e fino ad un importo non superiore a un miliardo di euro.