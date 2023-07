Incendio al deposito di Daunia Alimenti: indagini sulle cause

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Foggia sull'incendio che ieri ha distrutto il magazzino di un'azienda alimentare, la Daunia Alimenti, in via Sant'Alfonso dè Liguori a Foggia. I carabinieri indagano senza tralasciare alcuna pista. L'incendio divampato nella tarda mattina ha in pochi attimi avvolto e distrutto il magazzino con la merce all'interno.

Lievi i danni

Lievi i danni che, a quanto si apprende, ha subito la parte del punto vendita al pubblico. Hanno operato vigili del fuoco e polizia locale per circoscrivere l'area, mentre i carabinieri stanno anche verificando la presenza di circuiti di videosorveglianza in zona.