Scontro fatale in autostrada: perde la vita il piccolo Simone. Aveva tre anni

Ultimo aggiornamento: 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scontro fra due auto avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l'autostrada A14 ha strappato la vita di un bimbo di 3 anni, Simone. Il piccolo era originario di Chieuti, in provincia di Foggia , Per cause ancora in corso di accertamento, la vettura sulla quale viaggiava il bambino con la famiglia si è scontrata con un'altra auto, lungo il tratto dell'autostrada fra Poggio Imperiale e Termoli, al confine con il Molise.Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il padre di Simone, ora ricoverato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, sempre in provincia di Foggia. Sul posto sono accorsi subito gli agenti della Polizia stradale, che provvederanno a ricostruire la dinamica dell'incidente.Nel frattempo, il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, ha espresso «tutto il suo cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione comunale alla famiglia del piccolo Simone».