Perde il controllo dell'auto e invade la carreggiata opposta: un morto e quattro feriti

Ultimo aggiornamento: 12:21

Una Renault Captur, guidata da un uomo di 62 anni e proveniente dal centro abitato di Foggia , è uscita fuori strada andando a sbattere contro una Golf con a bordo una famiglia di Apricena. Il bilancio del terribile incidente, avvenuto ieri sera lungo la circonvallazione di Foggia, è di un morto e quattro feriti.Per cause ancora in corso di accertamento, il 62enne ha perso il controllo la Captur - che avrebbe tagliato la rotonda per finire sulla cunetta nella parte opposta della carreggiata - e nell'impatto ha perso la vita. Inutile ogni tentativo di soccorso. Feriti lievemente madre, padre e due figli a bordo della Golf. Sul posto, oltre agli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale e Stradale.