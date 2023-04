Sfida tra Foggia e Nitor Brindisi: partita di calcio femminile non autorizzata, il custode entra in campo e sospende il match

Il custode dello stadio comunale di Troia, nel Foggiano, è stato costretto ad entrare in campo e a sospendere la partita di calcio femminile tra il Foggia calcio under 17 e il Nitor Brindisi. È accaduto ieri mattina durante il secondo tempo del match pugliese. Il motivo? «La partita non era stata autorizzata» - spiega il primo cittadino di Troia Leonardo Cavalieri -. Non è una questione economica, o comunque non solo, è soprattutto una questione di legittimità e responsabilità».

Secondo Cavalieri, »in caso di incidente a rispondere sarebbe stato il Comune di Troia nella persona del sindaco, poiché il campo è di proprietà del Comune di Troia«. Per il primo cittadino, »la questione investe la società a cui fa capo la squadra femminile di calcio Foggia 1920 U17 sia sotto l'aspetto legale sia sotto l'aspetto etico e sportivo. A rimetterci in questa vicenda, sono state le calciatrici delle due squadre alle quali porgo le scuse per quanto accaduto«. »Il campo sportivo di Troia - conclude - sarà aperto, sempre, a chi rispetterà le regole«.