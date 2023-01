Testata in campo tra avversari: calciatore 15enne in ospedale con trauma cranico. Sospesa la partita Aradeo-Otranto

Calciatore 15enne finisce in ospedale dopo una testata ricevuta durante la partita. Match sospeso tra Aradeo e Otranto giocata questa mattina alle 9.30 allo Spina di Aradeo per il campionato Under 17 regionale.

Cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni un giocatore dell'Otranto avrebbe dato una testata all'avversario dell'Aradeo. Immediata la chiamata al 118 per "scontro di gioco". Il 15enne è stato trasportato in ospedale al Vito Fazzi di Lecce con trauma cranico. L'arbitro Prete della sezione di Casarano ha sospeso l'incontro.