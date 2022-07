Autobus in fiamme sulla statale: passeggeri in salvo

Un autobus extraurbano, da Foggia diretto a Manfredonia, ha preso fuoco dalla parte posteriore sulla strada statale 674. A bordo c'erano circa una ventina di passeggeri, messi in salvo dall'autista. Per chi viaggiava sul mezzo è stato possibile anche recuperare i bagagli, nonostante la presenza delle fiamme. La strada non è stata chiusa, sul posto provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco: disagi alla circolazione, ma in poche ore è tutto tornato alla normalità.