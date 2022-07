Moderni e con servizi (wifi compreso): la Regione investe 11,4 milioni per i nuovi bus extraurbani

Undici milioni e quattrocentomila euro per nuovi bus extraurbani in Puglia (di cui € 6.976.216,66 per il quadriennio 2018-2021 e € 4.471.415,56 per il triennio 2022-2024). La giunta regionale ha approvato il programma di investimenti destinati al rinnovo del parco mezzi: obiettivo finale, assicurano dalla Regione, il rinnovo delle flotte autobus di trasporto pubblico locale impegnate sui servizi interurbani di linea di competenza regionale e provinciale.

Il commento dell'assessore Maurodinoia

«In particolare puntiamo a sostituire gli autobus interurbani a partire dagli Euro 2, soprattutto se non più disponibili al servizio e con maggiore anzianità – ha detto l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia - in modo da poter togliere dalla circolazione non solo gli autobus maggiormente inquinanti ma anche quelli più vecchi che hanno bisogno di continua manutenzione, sono spesso fermi nelle officine e fanno aumentare i costi per le aziende. Inoltre vogliamo spingere all’acquisto di autobus extraurbani lunghi con alimentazione diesel Euro 6 o più recente classe di emissione, dotati di tutti gli equipaggiamenti riguardanti la security a bordo e il confort di viaggio (come impianti di climatizzazione dell’aria, indicatori digitali di percorso, modem/router wi-fi)».

I dettagli

Infatti la Giunta ha ripartito ulteriormente le risorse del Fondo Nazionale Trasporti, così come definite per l’esercizio 2022 con DGR 595/2022, sulla base di necessità emerse nel corso degli ultimi mesi. Sono stati assegnati ulteriori € 61.875,00 al Cotrap per potenziare il servizio automobilistico “Pugliairbus” sulla linea Foggia aeroporto – Bari aeroporto con corse giornaliere anche nei giorni festivi nel periodo 01/08/2022-31/12/2022, nelle more degli indirizzi pianificatori che saranno esplicitati negli approvandi Piani di Bacino degli ATO provinciali. Ed è stata incrementata di € 13.658,07 la dotazione economica in favore della Città Metropolitana di Bari per finanziare i seguenti servizi sulla linea Spinazzola - Minervino Murge – Bari gestita da STP: n. 3 giorni nel periodo di Pasqua dal 14/4/2022 al 19/4/2022 (servizio già effettuato), n. 58 giorni dal 10/6/2022 al 13/9/2022 (con una interruzione del servizio dal 8/8/2022 al 21/8/2022), n. 5 giorni dal 23/12/2022 al 31/12/2022.