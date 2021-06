Foggia, incendio vicino a Borgo Mezzanone: intossicati vigilie del fuoco e carabinieri

Delle sterpaglie in fiamme sono costate care ad un carabiniere e a un vigile del fuco al lavoro per spegnere un incendio divampato nei pressi di Borgo Mezzanone in provincia di Foggia a pochi metri dalla baraccopoli abusiva dei migranti.

L'intervento

Un vigile del fuoco e un carabiniere sono rimasti intossicati mentre spegnevano un incendio di sterpaglie divampato nel pomeriggio di oggi nelle vicinanze del Ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. Il militare e il pompiere sono stati trasportati in ospedale e le loro condizioni non sono preoccupanti. L’incendio è divampato a poche decine di metri dalla baraccopoli abusiva di Borgo Mezzanone, dove risiedono circa 2.000 migranti. A differenza del passato, oggi nessuna delle casupole di fortuna è stata intaccata dalle fiamme. L’incendio è stato domato. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco, anche Polizia e Carabinieri.

