Foggia, il cadavere di un uomo in un'auto. Le prime notizie: «Ucciso con un colpo alla testa»

Orrenda e tragica scoperta in serata. Il cadavere di un uomo è stato trovato in un'auto in via Silvio Pellico, a Foggia. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'uomo abbia una ferita d'arma da fuoco al capo. Sul posto gli agenti della Squadra mobile e della Scientifica.

In base alle prime testimonianze raccolte, i residenti della zona San Ciro avrebbero udito alcuni spari e, quindi, lanciato l'allarme. L'auto dell'uomo freddato era ferma al centro della strada. La vittima è il 52enne Roberto Russo.

La zona è stata transennata dalle forze dell'ordine.