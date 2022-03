Foggia, l'agricoltore trovato morto potrebbe essere vittima di omicidio: «Ucciso con colpo di pistola»

Giuseppe Ciociola, l'agricoltore sessantenne di Manfredonia il cui cadavere venne trovato in un casolare di campagna a Zapponeta (Foggia) lo scorso 12 marzo, non sarebbe morto per una fatalità, come ipotizzato in un primo momento dagli inquirenti, ma sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia.

Lo rende noto il legale dei due figli della vittima, l'avvocato Francesco Le Noci, che specifica che sono in corso ulteriori accertamenti.

I fatti

Sul posto in cui fu trovato il corpo non fu repertato alcun bossolo. Le indagini sono a cura dei carabinieri che, pur confermando l'ipotesi dell'omicidio, al momento non escludono alcuna pista. La vittima, un bracciante agricolo, era vedovo. Spesso raggiungeva il casolare perché coltivava alcuni terreni. Quella mattina - si apprende - furono i vicini a dare l'allarme ai familiari dell'anziano.