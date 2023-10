Faida del Gargano, svolta nelle indagini per omicidio: arresti in corso

Svolta nelle indagini su un omicidio compiuto nel 2015, in provincia di Foggia, e ricollegabile alla sanguinosa faida del Gargano. È in corso, da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, l'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare per il delitto.

I fatti di sangue

La vittima dell'omicidio è Marino Solitro, il 50enne di Vieste ucciso con due colpi di fucile calibro 12 al petto la sera del 30 aprile del 2015 nel cortile della sua villetta in località «Molinella», a cinque chilometri dal centro abitato. I sicari, secondo quanto emerso all'epoca, lo aspettarono lungo il vialetto che conduce all'abitazione.

Dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà presso gli uffici della Direzione distrettuale antimafia di Bari.