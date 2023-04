Rapina a mano "armata" nel bar: ladro solitario scappa con l'incasso. E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri - 11 aprile - a Carpino in provincia di Foggia, dove un giovane con il volto coperto da passamontagna e con in mano delle forbicine ha fatto irruzione nel bar gridando: «Questa è una rapina».

Erano da poco passate le 14 quando il ladro ha fatto irruzione nel bar di via Matteotti, in quel momento la proprietaria del bar si trovava all'esterno del locale ha immediatamente allertato i carabinieri. Il ladro è riuscito comunque scappare con i soldi contenuti in cassa circa 100 euro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere con l'obiettivo di riuscire a identificare il giovane.