Questo è un vero poker d’assi, ma non di quelli affidati alla cabala delle carte. C’è dietro l’ardore di una passione divorante per il teatro, ma anche per la gente, le storie. E per la società a cui l’arte attinge e che con l’arte potrebbe evolversi. E poi c’è il sudore, la costanza e il rigore di un navigante che nel mare periglioso dello spettacolo italiano le cose se l’è andate a prendere da solo, una per una, onda per onda, conquistandosi nuovi territori con pazienza tenace, ma soprattutto con semplici geniali capacità d’artista. La notizia è arrivata ieri in serata: è Mario Perrotta, attore leccese classe 1970, il Premio Ubu come Miglior autore italiano teatrale anno 2022. Con questa sono ben quattro volte che all’artista, autore e protagonista di spettacoli che hanno segnato gli ultimi venti anni di teatro italiano, viene riconosciuto per diversi talenti questo premio d’eccellenza. Inoltre, c'è anche una seconda pugliese ad aggiudicarsi un premio: è la barese Licia Lanera che trionfa per la seconda volta come miglior regia con lo spettacolo “Con la carabina”.

