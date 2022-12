Nonostante Mediaset abbia scelto di effettuare la diretta da Genova quest’anno, a Bari ci sarà comunque il concertone di Capodanno, la notte del 31 dicembre. Un evento in piazza che finalmente tornerà ad essere sulla falsariga di quanto realizzato negli anni prepandemia e grazie al quale i baresi possono ritrovarsi insieme ad accogliere l’arrivo del nuovo anno.

APPROFONDIMENTI BARI Mediaset sceglie Genova e Bari perde la vetrina di Canale 5 per il Capodanno in piazza

Si lavora alla definizione del programma

Non sono molte, al momento, le informazioni riguardo lo spettacolo, in quanto si sta lavorando per la definizione del programma completo e per stabilire quali saranno la scaletta e i protagonisti che saliranno sul palco. Poche le certezze, tra cui il fatto che si svolgerà a piazza Libertà in questo fine 2022, dopo essere stato spostato all’interno del teatro Petruzzelli, lo scorso anno, a causa delle restrizioni Covid, e che ci saranno comunque ospiti di “grido” per i più giovani e non solo. Non essendoci più restrizioni legate alla pandemia, l’accesso sarà non solo gratuito, ma anche senza necessità di prenotazione, nonché non ci sarà limite agli accessi se non quelli dovuti a questioni di sicurezza e di spazio (lo scorso anno poterono assistere solo circa 2.500 fortunati).

Come negli anni scorsi, e nonostante la non presenza di Mediaset in città quest’anno, ad organizzare l’evento sarà Radionorba, che provvederà nei prossimi giorni a comunicare tutte le informazioni dettagliate in merito. Il Capodanno, d’altronde, stando anche a quanto comunicato dagli operatori del turismo, al momento è ancora l’unico periodo di questa fine anno che sembra attirare i turisti a Bari, considerando che per il ponte dell’Immacolata e per il Natale non si è registrato affatto il tutto esaurito, e le prenotazioni sono state finora molto al di sotto delle aspettative della vigilia. La mancanza di Mediaset, comunque, potrebbe aver portato i più giovani a scegliere altre mete in cui trascorrere le proprie vacanze. Per cui l’auspicio è sapere quanto prima chi sarà sul palco a Bari, sperando ci siano nomi capaci di attirare pubblico, che sia giovane o meno giovane, poco importa. L’importante è che la città di Bari continui ad essere attrattiva e anche il concerto di Capodanno fa parte delle iniziative che fanno sì, anno dopo anno, che continui ad esserlo. Fondamentale non sospendere la tradizione del concerto del 31 dicembre e, per questo, anche quest’anno, si sta lavorando alacremente per garantire uno spettacolo delle grandi occasioni, anche pensando al futuro prossimo. Sia sperando che Mediaset possa nei prossimi anni decidere di nuovo di scegliere Bari come città a cui dare una vetrina nazionale, sia perché un evento del genere a Capodanno resta un grande attrattore turistico. Non essendo ancora stata definita la scaletta, e non sapendo quali saranno gli ospiti, e il potenziale appeal che potranno avere sul pubblico, poco si sa anche in merito all’eventuale organizzazione in merito alla sicurezza, che comunque viene comunicata ogni anno, dopo l’emanazione della apposita ordinanza, sempre a ridosso dell’evento. Probabilmente, come nell’ultimo anno prima del Coronavirus, ovvero il 2019, si provvederà a delimitare l’area di corso Vittorio Emanuele, impedendo l’accesso alle auto, e garantendo la possibilità di transito solo ai pedoni. Quasi sicuramente, come accade per tutti gli eventi simili, e come accaduto anche per i diversi eventi musicali svoltisi in città questa estate, verrà emanato il divieto di somministrare, vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica oppure aperta al pubblico bevande in bottiglie o contenitori in vetro, lattine di alluminio o bottiglie di plastica con tappo. Oltre al divieto di detenere spray urticanti o qualsivoglia dispositivo urticante, e di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi interessati dal concerto. Ci saranno, come ovvio, divieti di transito e di sosta, fin dai giorni precedenti, non solo per garantire lo svolgimento dello spettacolo, ma anche per permettere il montaggio e lo smontaggio del palco. Da capire se verrà concesso di entrare all’interno dell’area solo da alcune zone che fungeranno da “cancelli”, come accaduto ad esempio quando ci fu Iggy Pop per il Medimex qualche anno fa.