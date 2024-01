Donna pugliese trovata morta in casa dall'ex marito: deceduta da due giorni. Giallo a Trento: tracce di sangue sul letto

Una donna di origini pugliesi è stata trovata morta in casa, riversa sul proprio letto con evidenti macchie di sangue. E' giallo a Trento, in via Vicenza. La vittima è Maria Antonietta Panico, 42enne nata a Torchiarolo in provincia di Brindisi.

A trovarla priva di vita è stato, secondo quanto appreso, l'ex marito, a sua volta allertato dalla figlia della donna, di 16 anni, preoccupata perché non aveva più sue notizie da due giorni. Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno.

I rilievi in casa

Secondo i primi rilievi sembra che la donna sia deceduta da almeno due giorni. Si sta aspettando comunque l'esito dell'esame autoptico preliminare svolto dal medico legale. La pm, Patrizia Foiera, sta interrogando più persone. Gli inquirenti attendono «altri accertamenti» da parte dei carabinieri per pronunciarsi su quanto accaduto nell'abitazione in via Vicenza dove è stato trovato il corpo della donna.

Secondo quanto riferito dal medico legale, sul corpo della vittima non ci sono apparenti ferite da taglio e solo dopo l'autopsia si potrà sapere se si tratta di omicidio o di morte dovuta a malore.

Chi era Maria Antonietta Panico

La Procura sta esaminando i tabulati telefonici per verificare se ci siano messaggi o telefonate di interesse investigativo.

Maria Antonietta Panico era mamma di una ragazza di 16 anni. Separata dall'ex marito, aveva attualmente un altro compagno. A Trento era conosciuta per il suo impegno in politica. Nel 2018 si era candidata nella lista a supporto del governatore Fugatti mentre nel 2020 aveva corso alle elezioni comunali con la lista Civica a supporto di Andrea Merler. Merler, attualmente consigliere comunale, è molto colpito dalla notizia: «Era una persona di una grande disponibilità e gentilezza. L'avevo vista due mesi fa l'ultima volta e in quell'incontro mi era parsa diversa, fragile, non totalmente lucida. So che aveva lasciato il lavoro e ne stava cercando un altro». Il prossimo 21 gennaio Maria Antonietta Panico avrebbe compiuto 43 anni.