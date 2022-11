Scelto il nuovo questore, è Signer: una vita in prima linea contro la mafia

È Giovanni Signer il nuovo questore di Bari. Signer, 60 anni, prende il posto di Giuseppe Bisogno, in pensione dal primo ottobre di quest’anno. Il nuovo questore di Bari, negli ultimi due anni, ha prestato servizio a Brescia e dal 4 giugno 2021 è stato nominato dirigente generale della polizia di Stato. Originario della Sicilia, di Caltanisetta, è laureato in giurisprudenza ed è entrato nel ruolo dei commissari della polizia di Stato nel 1988.

La carriera

Dopo il corso di formazione, nel luglio dell’89 è stato assegnato alla Questura di Torino, dove ha assunto l’incarico di funzionario addetto alle volanti. In quel periodo ha anche maturato un’esperienza al nucleo antisequestri della polizia di Stato in Calabria. Nel 1990 è stato trasferito alla Questura di Catania, dove ha ricoperto gli incarichi di funzionario addetto all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di funzionario addetto al commissariato di Acireale. Successivamente, nel 1996 è stato trasferito alla squadra mobile di Catania, in qualità di funzionario addetto alla sezione omicidi. Dal novembre 1999 ha diretto la squadra mobile di Enna, mentre nel 2001 è stato di nuovo trasferito alla squadra mobile di Catania, in questa occasione alla sezione antiestorsioni e antiusura. Sempre qui, ma nel luglio del 2002, ha assunto la dirigenza della sezione criminalità organizzata e le funzioni di vicedirigente della squadra mobile. Nel 2004 è stato promosso primo dirigente e ha diretto il X reparto mobile di Catania, mentre nel 2006 è ritornato alla squadra mobile di Catania però come dirigente. Nel 2012 è stato nominato vicario del questore di Catania e nel 2015 è stato promosso dirigente superiore e, per questo, nominato questore di Savona. Tra il 2017 e il 2020 ha svolto lo stesso ruolo nella sua città Natale, Caltanissetta, per poi essere trasferito a Brescia alla fine del 2020. I due anni a Brescia sono stati sicuramente anni impegnativi, essendo coincisi con la gestione dell’emergenza Covid. Ma sicuramente sono un bagaglio di esperienza importante che Signer porterà con sé in questo nuovo incarico che lo vedrà come questore in un capoluogo di provincia non facile come Bari.

Tra gli ultimi impegni che lo hanno visto coinvolto nella città di Brescia possiamo ricordare la campagna di sensibilizzazione che la polizia di Stato sta svolgendo con il «Pullman azzurro», al fine di far capire soprattutto ai più giovani quanto pericolosa sia la guida in stato d’ebbrezza. Subito dopo le elezioni, interrogato sul cambio politico in Italia, aveva sottolineato che la novità al Governo avrebbe potuto «riflettersi sulla gestione dell’ordine pubblico» senza contare che «non possiamo non chiederci quali ricadute avranno a livello sociale eventuali scelte economiche» disposte a livello centrale. Nella giornata di oggi si insedierà ufficialmente a Bari.

