Scomparso da tre giorni: ritrovato il 23enne. Indaga la polizia

Di lui non si sapeva più nulla. Il 23enne Karolis Troia, originario della Lituania e residente ad Andria, è scomparso dalla tarda serata di venerdì, quando ha concluso il suo turno di lavoro in un caseificio della città federiciana ed è rientrato a casa giusto per il tempo necessario a prepararsi ad uscire nuovamente. Il giovane, in seguito, ha spento lo smartphone. I genitori, insospettiti dal mancato rientro del figlio, si sono presentati negli uffici della Questura già sabato mattina per presentare la denuncia. In tarda serata la svolta: il 23enne è stato ritrovato.

Rientrato a casa

La scomparsa del giovane era stata denunciata dai familiari già sabato mattina agli agenti della Questura. Karolis Troia, dopo quasi 72 ore di silenzio durante le quali i familiari, gli amici e i conoscenti hanno temuto per la sua sorte, ha riattivato lo smartphone e risposto a chiamate e messaggi. Era a Rutigliano, nel barese, dove avrebbe trascorso l’intero periodo di black-out comunicativo. Le sue condizioni fisiche sono buone.