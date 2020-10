Traffico di droga, scacco ai trafficanti: in manette sette persone

Ultimo aggiornamento: 10:13

Sette arresti per droga sono stati eseguiti nel Brindisino dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Brindisi . Gli indagati sono accusati di traffico di sostanze stupefacente. In tre sono stati condotti in carcere mentre altri quattro agli arresti domiciliari. Gli episodi si sarebbero verificati tra Oria, Mesagne e Manduria, i primi due comuni del Brindisino, il terzo del Tarantino. Le indagini sono state condotte dai militari dell'Arma della compagnia di Francavilla Fontana, coordinate dalla procura.