Sculture di pietra lungo il litorale: "stone balance" a Punta Penne

A Punta Penne, nel Brindisino, là dove gli scogli cominciano a lasciare posto alla sabbia, percorrendo la battigia verso nord, sono comparse queste suggestive sculture fatte di pietre. Più in là, la spiaggia libera, ed i popolatissimi lidi di Granchio Rosso, Risorgimento ed Oktagona.

Impossibile, data la loro "architettura", pensare che le pietre si possano trovare lì per caso. Più probabile che un ignoto artista si sia divertito a creare quelle piccole sculture. Un po' come quello che è accaduto qualche settimana fa a Lido Conchiglie, nel Leccese, dove all'improvviso è comparsa una ricca galleria di sculture che punteggiano la costa rocciosa.

Il fenomeno: stone balance

Lo stone balance, conosciuta disciplina mentale che consiste nell'allineare sassi in perfetto equilibrio, ha infatti stregato residenti turisti. I sassi compaiono al mattino presto e costellano gran parte della scogliera di Lido Conchiglie, come se una forza misteriosa li creasse durante la notte, e rimangono lì, sospesi tra mare e cielo. In perfetto equilibrio.