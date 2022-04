Vandali al quartiere Libertà: parabrezza di un'auto distrutto con un masso

Non c’è pace per i residenti di corso Italia, al quartiere Libertà di Bari. Nella giornata di ieri è giunta l’ennesima denuncia da parte di un cittadino, la cui auto è stata colpita da ignoti vandali con un grosso masso che ha completamente distrutto il parabrezza.

Una lunga serie di atti vandalici

Ma non è di certo la prima volta che i cittadini del quartiere lamentano atti vandalici, su corso Italia e non solo. Solo qualche mese fa, dalla zona di corso Mazzini, dietro il mercato coperto, il titolare di una attività della zona aveva denunciato, con un video sulla pagina Facebook del sindaco Decaro, di aver ritrovato la propria auto con uno dei finestrini spaccati, da qualcuno che aveva tentato di rubare lo stereo all’interno. Mentre, sempre su corso Italia, diversi erano stati i cittadini a denunciare danneggiamenti notturni alle proprie auto parcheggiate in strada. In molti, puntano il dito contro le persone che trovano riparo sotto i portici della ferrovia.