Tragedia sfiorata a Gallipoli: un masso cade da un cantiere dopo il passaggio di un turista

Tragedia sfiorata nel centro storico di Gallipoli: un giovane turista romano, nelle prime ore del pomeriggio, mentre passeggiava per strada è stato sfiorato da un masso. La pietra sarebbe caduta dal cantiere edile di un b&b in costruzione. Spaventato per ciò che sarebbe potuto accadere, il turista ha fatto presente all'operaio che era sull' impalcatura che stava per essere colpito dal masso.

Nessuna scusa, ma una minaccia

Il giovane non avrebbe ricevuto delle scuse ma, a dire del giovane romano, delle minacce. Da qui è scattata la chiamata al 112 e i carabinieri giunti sul posto hanno sedato gli animi. Il turista però, in queste ore, si sarebbe recato in caserma per sporgere denuncia.