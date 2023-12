Paura nella notte a San Vito dei Normanni: attorno alle 5 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Fra Giacomo per l'incendio di un'auto, una Renault Scenic.

A causa dell'irraggiamento termico è rimasta coinvolta anche una seconda autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Sul posto anche i carabinieri.