Incendio allo stadio, arrestati i responsabili

Due tifosi del Foggia sono stati arrestati dalla Polizia per l'incendio dello stadio Erasmo Iacovone avvenuto subito dopo il derby di campionato giocato a settembre a Taranto. I poliziotti hanno eseguito i provvedimenti spiccati dal gip Fulvia Misserini su richiesta del pubblico ministero Francesca Colaci. Gli arresti sono il frutto di articolate indagini, coordinate dalla Procura e sono stati eseguiti alle prime ore di questa mattina. I due indagati sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di incendio aggravato dall'aver commesso il fatto in occasione di una manifestazione sportiva ed in luogo aperto al pubblico.

Le indagini

I provvedimenti restrittivi sono l'epilogo di una certosina attività investigativa con la quale i poliziotti hanno ricostruito le fasi dei disordini avvenuti quel giorno durante e subito dopo la partita vinta dalla squadra tarantina per 2-0.

Le fiamme

L'incendio divampò dopo il lancio di un fumogeno sul materiale che era stato accatastato sotto la curva sud, destinata ad ospitare i tifosi avversari. Si trattava, in particolare, del materiale tecnico acquistato per la realizzazione della pista di atletica nella struttura sportiva adiacente allo stadio, in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, depositato momentaneamente proprio in quella parte dello Iacovone.

Le fiamme alimentate da quel materiale si svilupparono rapidamente provocando anche una densa nube di fumo visibile da lunga distanza. Fortunatamente il pauroso incendio non provocò feriti, ma danneggiò seriamente l'impianto sportivo che venne dichiarato immediatamente non agibile costringendo il Taranto a rinviare il successivo match interno.