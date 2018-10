Mani schiacciate nella porta del bagno. Corsa in ospedale per una ragazzina, liberata dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I soccorsi sono scattati quando alcuni avventori hanno udito le grida di dolore. Un incidente si è verificato nel parco “Roberto Potì” di Mesagne, dove una ragazzina di 13 anni è rimasta con le mani schiacciate nella porta del bagno.I primi soccorritori hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Brindisi, del 118 e della polizia. Una volta liberata, la ragazzina è stata trasportata a sirene spiegate all’ospedale “Perrino” di Brindisi per essere sottoposta ad accertamenti. Le ferite riportate non sono gravi.I vigili del fuoco hanno lavorato un bel po’ per smontare la porta in sicurezza.