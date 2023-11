Rapina al supermercato: casse svuotate. Malore per una cliente

Nuova rapina e torna la paura nel supermercato Eurospin del centro commerciale Brinpark, a Brindisi lungo la Statale 7 per Mesagne e Taranto: nella tarda mattinata di oggi un malvivente, armato di pistola e incappucciato, si è introdotto nel supermercato, già in più occasioni obiettivo della criminalità. Casse svuotate sotto gli occhi atterriti dei clienti in coda e bottino in fase di quantificazione. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Comando provinciale e gli agenti della questura, insieme a un'ambulanza del Servizio 118. Gli operatori sanitari hanno prestato infatti soccorso a una cliente colta da malore durante il raid del bandito.

Partita la caccia dei carabinieri al rapinatore solitario, che dopo l'irruzione si sarebbe allontanato a piedi. In corso di visualizzazione i filmati degli impianti di videosorveglianza del supermercato, degli altri negozi del Brin Park e delle vie di collegamento con il quartiere Sant’Elia. Con quella di oggi, sale a quattro il numero delle rapine messe a segno solo quest'anno all'interno dello stesso supermercato.