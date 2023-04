Francavilla, ecco le liste a sostegno dei candidati Iaia, Denuzzo e Passaro

Tre i candidati sindaci a Francavilla Fontana: Antonello De Nuzzo (centrosinistra), Michele Iaia (centrodestra) e Maria Passaro (Terzo Polo). E quando mancano poche ore alla presentazione ufficiale delle liste, ecco i nomi che sono già stati resi noti.

Le liste

Per la civica “Insieme con Iaia sindaco” per il candidato sindaco del centrodestra Michele Iaia figurano, tra gli altri, una ex consigliere di Forza Italia Sara Milone ed un ex assessore degli anni passati del centrodestra Mimmo Di Maria. Questi i candidati in campo: Antonio Camassa detto Tony, Imma Sara Milone, Francesco Andriani, Giada Arpa, Francesco Birtolo, Antimo Candita, Cosimo Cannalire, Giuseppe Capuano, Valeria Deangelis, Cosimo Di Maria (detto Mimmo), Giuseppina Di Noi, Vincenza Di Coste, Teresa Elia, Luciano Filomena, Annapia Magli, Filomena Marinosci, Pasquale Mascia, Valentina Paciullo, Giuseppe Palmisano, Giuseppe Pantaleo, Rosa Maria Passiatore, Mimmo Rizzo, Cosimo Sarli e Alessio Sgura.



Il Movimento 5 Stelle che sostiene l’uscente Antonello Denuzzo si presenta con 17 candidati e tra questi vi è l’assessore uscente Giuseppe Ricchiuti: Monica Attanasi, Alessandro Caracciolo, Annamaria Casale, Mario Ciciriello, Giuseppe Cimenes, Cosimo Distante, William Donzelli, Antonio Landolfa, Kevin Lucchese, Luciano Martellotti, Giorgia Martina, Davide Mastromarino, Angelo Memmola, Alessandra Passa, Mara Pentassuglia, Giuseppe Ricchiuti, Lucia Saracino.



Questi i 24 candidati di Forza Italia a supporto di Michele Iaia: Michele Andriulo, Gianluca Aprile, Tommaso Attanasi, Luigi Balestra, Vincenza Birtolo, Anna Rita Birtolo, Rossana Caiuli, Dalila Ciraci, Roberto Contestabile, Alessio Curto, Vittorio della Corte, Cosimo Della Corte, Rosaria Di Geronimo, Gioia Pietro (detto Piero), Andreina Leone, Margherita Martellotti, Pamela Nigro, Aurora Pezzuto, Maurizio Piastrelli, Nicola Schirinzi, Angelica Spirito, Vincenzo Tanzarella, Adelaide Vacca e Leonzio Vacca.



In lizza per la civica “Articolo 9”, che sostiene il sindaco uscente Antonello Denuzzo: Roberto Angelini, Maria Angelotti, Giuseppina Balsamo, Vito Bellanova, Francesco Carucci, Cira D’Angelo, Giuseppina D’Imperio, Cosima De Padova, Mattia di Coste, Elio di Nunzio, Marco Ferreri, Stella Lavota, Francesco Magli, Francesca Mola, Antonio Montanaro, Fabio Montefiore, Francesco Schiavone, Madia Semeraro, Francesco Sternativo, Cosimo Tardio, Sergio Tatarano.



Per il Partito Democratico che appoggia il candidato sindaco Antonello Denuzzo: Marco Alessandrino, Luigi Argentieri, Maurizio Bruno, Nicola Cavallo, Cinzia Cosmai, Tiziana Corvino, Antonio Eugenio De Simone, Arcangelo di Coste, Ganga Dipietrangelo, Cosimo Franciosa, Massimo Itta, Alessandra Latartara, Cosimo Manelli, Giuseppe Montanaro, Annamaria Padula, Maria Rizzo, Arcangelo Roma, Carmelo Sportillo (detto Carmine), Ida Suma, Giovanni Taurisano, Annalisa Toma, Cosimo Trebisonda, Cosimo Vacca e Alessandro Zizzo.



Per la civica “Idea per Francavilla”, che appoggia il candidato sindaco Antonello Denuzzo: Francesco Amelio, Ylenia FinimundaAmmaturo detta Numa, Serena Argese, Domenico Attanasi, Mina Balestra, Giovanni Calò detto Vanni, Cosima Candita detta Mina, Francesco Candita, Roberta Cionfoli, Angelo Luigi Conte, Imad Dalil, Michele Dell’Aquila, Cosima Forleo detta Mimma, Laura Franciosa, Stefania Garganese, Rosa Garibaldi, Luana Garofoli, Cosimo Indirli detto Mimmo, Nicola Lonoce, Giuseppe Antonio Mosca, Ilaria Passiatore, Alessia Marta Sternativo, Marina Turaccio, Emanuela Vacca.