Presentate le prime liste in vista delle elezioni amministrative. C'è tempo ancora fino a domani mattina

Via da questa mattina alla presentazione delle liste per le elezioni amministrative nel Comune di Brindisi del 14 e 15 maggio. Per il momento, solo due forze politiche si sono recate in Comune per la consegna di tutta la documentazione. C'è comunque tempo fino a domani per le operazioni necessarie alla partecipazione alla competizione elettorale.

Il Partito Democratico

Primi a presentarsi in municipio sono stati i rappresentanti del Partito democratico, guidati dal segretario cittadino Francesco Cannalire. In lista, a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Fusco, ci sono, in ordine alfabetico, Denise Aggiano, Antonio Albano, Khaled Bouchelaghem, Tiziana Brigante, Federica Bruno Stamerra, Luciano Bucci, Sara Camposeo, Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Alessandra Cordella, Marco Della Rosa, Livia Jessica Dell'Anna, Roberto Di Castri, Giampaolo D'Onofrio, Nadia Fanigliulo, Rosella Gentile, Piero Giosa, Isabella Lettori, Giuseppe Massaro, Lorena Matarrelli, Maria Minelli, Teodoro Montanile, Miriana Morciano, Maurizio Pesari, Mina Piliego, Oreste Pinto, Pierpaolo Policreste, Teodosio Prete, Federica Renna, Dorina Robassa, Francesca Scarcia, Lorenza Stefanelli.

Ora tocca a noi

Subito dopo, è stata la volta di Ora tocca a noi, che con il consigliere comunale uscente e capogruppo Giulio Gazzaneo si è presentato in municipio per la consegna di tutti i documenti necessari alle candidature. In lista, sempre a sostegno di Fusco, oltre allo stesso Gazzaneo, ci sono Calisto Ancona, Antonio Bozza, Marco Cosentino, Giulia Crastolla, Michele De Luca, Alfredo De Rosa, Luigi De Stradis, Chiara De Tommaso, Fabrizio Di Rienzo, Noemi Ferrari, Ilaria Giannelli, Francesco Gianno', Fiorella Giulia Giuliani, Lorenzo Luperto, Chiara Marinelli, Maura Mitrano, Davide Pierri, Ivan Protopapa, Simone Schifeo, Marco Scovino, Giordana Spina, Marica Suma, Antolella Toma e Stefano Trinchera.