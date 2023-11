Piano delle opere pubbliche approvato dalla giunta: progetti per 86milioni di euro. E c'è anche un nuovo stadio

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, dragaggio del porto di Villanova e una nuova area attrezzata per i rifiuti per il 2024; rigenerazione di Viale Pola, nuovo campo sportivo con pista d’atletica e nuova palestra per la scuola San Giovanni Bosco per il 2025; interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per il 2026. Sono questi alcuni dei progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche approvato dalla giunta del sindaco di Ostuni, Angelo Pomes per un valore di 86milioni di euro.

Un lungo elenco di interventi, approvato come prevedono le norme, ma che “non comporta assunzione di alcun impegno di spesa” come precisato nella delibera.

Il Piano



Il piano infatti contiene ipotesi di costi e arco temporale di avvio dell’iter procedurale e di realizzazione dei progetti, per i quali poi va individuata e definitiva la copertura finanziaria. Le opere vengono suddivise per annualità, livello di priorità, stato del progetto. Tra le priorità anche in considerazione di un procedimento già avviato: i lavori di efficientamento del Pala Gentile, il nuovo canile, e poi il recupero di un bene confiscato alla criminalità organizzata, in questo caso si tratta di un immobile con annesso terreno agricolo, al fine di realizzare un luogo di aggregazione e di confronto perseguendo gli obiettivi di aggregazione giovanile ed inclusione sociale. Possibilità avanzata già diverso tempo fa ed ora nuovamente proposta. Sempre ritenuti urgenti per l’amministrazione, e per i quali è stata ipotizzata una spesa di un milione di euro, i lavori di manutenzione straordinaria stradale e pedonale del tratto compreso fra via Fogazzaro e la rotonda della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle.

Nell’elenco sono stati inseriti anche il progetto legati al project financing per il restauro e il risanamento conservativo dell’ex Convento dei Frati Carmelitani ed il partenariato pubblico-privato (Ppp) per realizzare il tempio crematorio e l’ampliamento del cimitero.

Il nuovo stadio

Si tratterebbe di un intervento di 6 milioni di euro, con il coinvolgimento dei privati. Al momento oltre ad alcune proposte da parte di società esterne, l’argomento, almeno ufficialmente ed in occasioni pubbliche, non è stato mai affrontato dalla commissione straordinaria e della neo amministrazione.



C’è poi tutto il capitolo, per il 2025 legato alla realizzazione del nuovo stadio con pista di atletica che s’intreccia con la rigenerazione urbana di viale Pola, piazza Italia, piazzetta Padre Pio e area campo sportivo comunale: 8 milioni di euro in totale la spesa prevista per riqualificare le zone e creare ex novo un nuovo stadio nella Città Bianca.

Fronti connessi l’uno all’altro, su cui però il Comune di Ostuni dovrà lavorare oltre che sull’idea progettuale anche sulle fonti di finanziamento per realizzare questi progetti. Recentemente lo stesso sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, aveva aperto alla possibilità di perseguire due strade: project financing con l’intervento dei privati, oppure finanziamenti legati ai Giochi del Mediterraneo del 2026 che si terranno a Taranto. Il primo cittadino si è detto felice di poter ospitare eventi, puntando a mettere a disposizione un nuovo impianto.

Intanto, nel piano delle opere per il prossimo triennio, sette milioni di euro circa sono stati ipotizzati anche per Villanova, Camerini e Diana Marina, tra dragaggio, messa in sicurezza dei moli e riqualificazione di questi tratte del litorale della Città Bianca.

