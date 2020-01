Uccide la moglie con un colpo di pistola: «E' partito per errore». Giornalista picchiato davanti all'abitazione

Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTUNI - Una donna di 46 anni, Giovanna De Pasquale, è stata uccisa in casa a Ostuni da un colpo di pistola che l’ha raggiunta al braccio e l’ha poi colpita al torace. Il marito, Francesco Semerano di 56 anni, è stato fermato nella notte e di seguito arrestato per omicidio colposo e irregolarità in materia di custodia di armi da fuoco: l'uomo ha raccontato alla polizia di aver colpito la moglie per errore mentre puliva la pistola, legalmente detenuta.I fatti si sono verificati in una villa di contrada Malandrino, alla periferia della Città Bianca, attorno alle 23. Sul posto la Squadra mobile della questura di Brindisi e i poliziotti del commissariato. Il medico legale incaricato dalla procura ha eseguito una prima ispezione esterna. I rilievi sono proseguiti per tutta la notte. E i poliziotti stanno compiendo ulteriori verifiche sul racconto fatto dall’uomo.Momenti di tensione davanti all'abitazione all'arrivo dei cronisti. Un giornalista è stato circondato e picchiato con calci e pugni da un gruppo di persone. Soltanto l'intervento degli agenti ha posto fine all'aggressione. Il giornalista è stato accompagnato in ospedale e affidato alle cure dei medici del pronto soccorso. Ha riportato ferite guaribili in 15 giorni.