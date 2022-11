Lutto nel mondo dell'informazione: morto Tonino Saponaro direttore di Trcb

E' morto questa mattina a Ostuni, all'età di 92 anni, Tonino Saponaro, fondatore e a lungo direttore di Tele Radio Città Bianca (Trcb). Pioniere in Puglia nel settore della Radio prima e delle Televisioni locali poi, Saponaro per oltre 40 anni ha dato voce al territorio attraverso i suoi programmi. «Una passione che lo ha accompagnato fino alla fine pronto a registrare eventi fatti e personaggi della nostra Terra», sottolinea l’ex sindaco di Ostuni, Lorenzo Cirasino, presidente dell’Unitre.



«Lo voglio ricordare mentre partecipa ad una delle ultime iniziative della Unitre di Ostuni con il suo inseparabile tablet in mano pronto ad intervistare e registrare l’apertura dello scorso anno accademico». Per generazioni di giornalisti la sua Trcb è stata palestra di vita e un solido punto di riferimento. Tanti i messaggi di cordoglio e le testimonianze di affetto che in queste ore stanno giungendo alla famiglia. Nel 2010, in occasione dei suoi 80 anni, il Consiglio comunale di Ostuni, su proposta dell'allora sindaco della Città bianca Domenico Tanzarella, gli conferì l'attestato di Civica Benemerenza, destinato per regolamento ai cittadini che si sono distinti con atti di abnegazione verso la comunità cittadina.