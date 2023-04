Operaio minaccia di buttarsi giù dal tetto del municipio: fatto scendere e ricevuto dal sindaco

Paura nel centro di Mesagne: questa mattina un uomo è salito sul terrazzo del palazzo comunale ed ha minacciato di buttarsi giù. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, si tratterebbe di un operaio dell'impresa di raccolta rifiuti che lavora part time e che chiede il passaggio a full time che, a suo dire, sarebbe stato promesso dall'azienda a lui e ad altri cinque colleghi.

La protesta

Non è ancora chiaro il motivo della sua protesta. Le forze dell'ordine e il sindaco lo hanno infine convinto a scendere e l'uomo è stato ricevuto dal primo cittadino per parlare dei motivi che lo hanno spinto a questo genere di protesta e per cercare insieme all'azienda dei rifiuti, una soluzione.