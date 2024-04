Incidente a pochi passi dal centri: con l'auto contro un marciapiede. Denunciato per guida in stato di ebrezza

Notte brava per un mesagnese che alla guida di una Maserati e in preda ai fumi dell’alcool è andato a sbattere contro il marciapiede di via Manfredi Svevo concludendo la sua corsa su una parte del prato antistante il castello Normanno – Svevo di Mesagne. Sul posto è giunta una volante della polizia i cui agenti hanno eseguito al guidatore l’alcool test che è risultato positivo.

Al giovane sono state elevate le contravvenzioni per aver infranto il codice della strada ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L’auto ha riportato danni importanti alla carrozzeria.