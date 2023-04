Omicidio-suicidio, raccolta fondi per aiutare la figlia della coppia

L'amministrazione comunale di Trani sta promuovendo una raccolta fondi per aiutare la ragazzina che lo lo scorso 15 gennaio ha perso entrambi i genitori, dopo che sua madre è stata uccisa dal marito che poi si è impiccato. L'omicidio-suicidio è avvenuto nella loro abitazione a Trani.

La mobilitazione

Da quel giorno la città si è mobilitata per aiutare la giovane e darle una mano nel suo percorso scolastico. «Il conto dedicato rappresenta un gesto tangibile - spiega una nota di Palazzo di città - per ricordare» alla ragazza «che non è sola e che il ricordo della madre rimarrà presente tra tutti coloro che l'hanno conosciuta». L'iban per effettuare le donazioni è quello del conto della tesoreria del Comune di Trani.